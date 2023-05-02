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Федяев Иван Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федяев
Имя
Иван
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
12576. ФЕДЯЕВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ, 19 л., Иркутск, у., Каменск. в., д. Баухор. Н. С. Черемховск. промышлен. р. Иркутск. г. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/Х—24.

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