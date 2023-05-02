Федяев Иван Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федяев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12576. ФЕДЯЕВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ, 19 л., Иркутск, у., Каменск. в., д. Баухор. Н. С. Черемховск. промышлен. р. Иркутск. г. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/Х—24.
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