Купрешивили Дионоз Тевдоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Купрешивили
- Имя
- Дионоз
- Отчество
- Тевдоров
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35635. КУПРЕШИВИЛИ, ДІОНОЗЪ (ДІОНИСІЙ) Тевдоровъ (Федоровъ). К. Сенакск. у., с. Геужетъ, 27 л.; — Помощн. М. С. г. Кутаиса, 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 12 Іюля 907.
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