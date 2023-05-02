Лахонин Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лахонин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7931. ЛАХОНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 45 л., Саратовск. у., В. Т. при 32 стр. див. Ст. 116, лиш. св. 9 л. 8 м. 13 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 дек. 922.
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