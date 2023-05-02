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Лахонин Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лахонин
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7931. ЛАХОНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 45 л., Саратовск. у., В. Т. при 32 стр. див. Ст. 116, лиш. св. 9 л. 8 м. 13 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 18 дек. 922.

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