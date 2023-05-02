Калманович Арон Лейбусов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калманович
- Имя
- Арон
- Отчество
- Лейбусов
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34245. КАЛМАНОВИЧЪ, АРОНЪ ЛЕЙБУСОВЪ. Мщ. п. Балуты, гм. Радогощъ, Лодзин. у., 26 л.; — М. С. 1 уч. г. Лодзи, 8 п. 170 и 172 М. (покуш.), тюр. 5 м. Исп. 15 Янв. 908. | 904 23077 1647 У. | 902 13258 1655 У. | 900 79386 1647 У. | 99 73933 1655 У. | 97 42081 169 М. | 97 17049 170¹ М.
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