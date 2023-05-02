Краснянская Екатерина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснянская
- Имя
- Екатерина
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6999. КРАСНЯНСКАЯ ЕКАТЕРИНА, 37 л., Харьковск. у., Карачаево-Черкесск. Облсуд, Ст. 140, лиш. св. 2 г., Исп. 21 июля 923.
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