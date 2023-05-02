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Краснянская Екатерина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснянская
Имя
Екатерина
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6999. КРАСНЯНСКАЯ ЕКАТЕРИНА, 37 л., Харьковск. у., Карачаево-Черкесск. Облсуд, Ст. 140, лиш. св. 2 г., Исп. 21 июля 923.

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