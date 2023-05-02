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Сарапеня Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сарапеня
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
10303. САРАПЕНЯ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 37 л., б. Витебск, г. и у., Городокск. в., д. Мартыненки. Н. С. 9 уч. б. Витебск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 220, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с.14/ХІ — 24. 

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