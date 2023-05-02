Сарапеня Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сарапеня
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10303. САРАПЕНЯ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 37 л., б. Витебск, г. и у., Городокск. в., д. Мартыненки. Н. С. 9 уч. б. Витебск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 220, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с.14/ХІ — 24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.