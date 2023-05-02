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Чугунов Василий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чугунов
Имя
Василий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
Источник
Скан
Оригинальная запись
141311. ЧУГУНОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ. Мщ. г. Иваново-Вознесенска, 23 л., рд. въ в. и с. Яковлевскомъ, Нерехтск. у.; — Костром. О. С. 21 Марта 909, 134 и 1643 У., арест. отд. 3 г. Исп. 4 Нояб. 909.

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