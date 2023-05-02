Чугунов Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чугунов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 454
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141311. ЧУГУНОВЪ, ВАСИЛІЙ СЕМЕНОВЪ. Мщ. г. Иваново-Вознесенска, 23 л., рд. въ в. и с. Яковлевскомъ, Нерехтск. у.; — Костром. О. С. 21 Марта 909, 134 и 1643 У., арест. отд. 3 г. Исп. 4 Нояб. 909.
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