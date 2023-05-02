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Грузинский Гарри Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грузинский
Имя
Гарри
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3504. ГРУЗИНСКИЙ ГАРРИ МАКСИМОВИЧ, 28 л., Рд. в Ломжинск. г. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 сент. 923.

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