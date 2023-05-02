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Кулешова Пелагия Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешова
Имя
Пелагия
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
22 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7526. КУЛЕШОВА ПЕЛАГИЯ МИХАЙЛОВНА, 33 л., Сапожковск. у., Константиновск. в., д. Сергеевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 авг. 923.

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