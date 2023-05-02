Кулешова Пелагия Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулешова
- Имя
- Пелагия
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7526. КУЛЕШОВА ПЕЛАГИЯ МИХАЙЛОВНА, 33 л., Сапожковск. у., Константиновск. в., д. Сергеевки. Рязанск. Губсуд. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 авг. 923.
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