Бондаренков Петр Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренков
- Имя
- Петр
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35982. БОНДАРЕНКОВЪ, ПЕТРЪ ВАсильевъ (онъ же Гончаровъ). К. Хоперск. окр., Купавок. в., п. Иваново-Апдріановскаго, 35 л.; — У.-Медвѣдицк. О. С., 152, 1 ч. 1655 и 1659 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Февр. 908 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 13 Янв. 908. | 905 37024 173 М. | 903 47037 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 80114,
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