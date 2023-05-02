Кудрявцев Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35486. КУДРЯВЦЕВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Сс.-посел. с. Никольскаго, Подпашенск. в., Киренск. у., 47 рд. въ д. Авинищѣ, Захонск. в., Новоржев. у.; — М. С. 1 уч. Олекминск. золотопромышлен. раіона, 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Іюня 907. | 907 32851 169 М. | 91 14081 1490 У. | 90 23244 169 М. | 84 4745 169 М.
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