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Сабреков Егор Кондратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сабреков
Имя
Егор
Отчество
Кондратьевич
Дата исполнения приговора
__ декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28403. САБРЕКОВ, ЕГОР КОНДРАТЬЕВИЧ, 70 л. Гр. Глазовск. у., Юкаменск. в.; — Н. С. 14 уч. Глазовск. у. Самогон., лиш. св. 1 г., с конф. ч. имущ., по амн. нак. зам. пр. р. 3 м. Исп. в дек. 920.

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