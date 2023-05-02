Кузнецов Иван Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7333. КУЗНЕЦОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ, 24 л., Елабужск. к., Трехсвятск. в., д. Гогаево. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 180, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 22 февр. 923.
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