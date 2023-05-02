Черник Варвара Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черник
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141171. ЧЕРНИКЪ, ВАРВАРА ИВАНОВА. Мщ. г. Минска, 19 л.; — Г. С. 5 уч. г. Минска 9 Нояб. 909, 12, 3 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Нояб. 909.
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