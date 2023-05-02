Маркелов Федор Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маркелов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8753. МАРКЕЛОВ ФЕДОР АНТОНОВИЧ, 59 л., Семеновск. у., Хвостиковск. в., д. Ларионова.; Особ. сес. Н. С. Семеновск. у. Ст. 114, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 ноября 922.
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