Грузин Самуил Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грузин
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 104
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144930. ГРУЗИНЪ, САМУИЛЪ СЕМЕновъ. К. Зміевск. у., Нижне-Орельск. в., д. Владиміровки, 29 л.; — Харьков. О. С. 15 Сент. 909, 2 п. 134, 135, 152 и 1651 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 2 Дек. 908 г. (169 М. — тюр. 6 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 20 Окт. 909. | 98 68673 1651 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.