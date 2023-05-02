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Федосов Петр Лукич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федосов
Имя
Петр
Отчество
Лукич
Дата исполнения приговора
06 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 366
Источник
Скан
Оригинальная запись
12552. ФЕДОСОВ ПЕТР ЛУКИЧ, 24 л., Тюменск. г., Улуторовск. у., Новозаимск. в., д. Федосово. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 2 Ч. 97, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 6/ІІІ—24.

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