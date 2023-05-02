Бабасов Садыбек
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабасов
- Имя
- Садыбек
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129709. бАБАСОВЪ, садыбекъ. Лиш. ос. пр. тузем. Чемкент. у., Бугуньск. в., аула № 3, 40 л.; — Ташкент. О. С. 26 Авг. 909, 134, 135, 13 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Сент. 909. | 905 65540 1655 У. | 902 10367 1647 У. | 97 г. Ташкент. Обл. С., за кражу—т. 2 г. | 8 Нояб. 95 г. Ташкент. Обл. С.—т. 1 г. и 9 м. | 21 Нояб. 92 г. М. С. Ташкент. у., за кражу лош. —т. 8 м.
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