Глазырин Григорий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глазырин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101766. ГЛАЗЫРИНЪ, ГРИГОРІЙ ПЕТровъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Осинск. у., Совинск. в., д. Москудки; — У. Чл. О. С. по Кунгурск. у., 8 Марта 911, 977 У., тюр. 3 м. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 33826. | 903 76736 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 39030. | 91 90337 172 М. (укрыв.).
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