Чердынцев Савватий Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чердынцев
- Имя
- Савватий
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141124. ЧЕРДЫНЦЕВЪ, САВВАТІЙ ТИМОФЕЕВЪ. К. Бійск. у., Солонешинск. в., д. Тележихи, 21 г.; — Томск. О. С., 134, 135, 148 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 2 г. Исп. 24 Окт. 909.
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