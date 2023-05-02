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Любимов Даниил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любимов
Имя
Даниил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8395. ЛЮБИМОВ ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л., Кузнецк. у., Терентеевск. в. Н. С. 2 уч. Кузнецк. у. Ст. ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 6 окт. 923.

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