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Тягниренко Дмитрий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тягниренко
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
Источник
Скан
Оригинальная запись
140261. ТЯГНИРЕНКО, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Лубенск. у., Тарандинцовск. в., с. Губскаго, 36 л.; — Г. С. г. Лубенъ, 30 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909. | 907 8427 169 М.

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