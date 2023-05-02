Тягниренко Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тягниренко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140261. ТЯГНИРЕНКО, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. К. Лубенск. у., Тарандинцовск. в., с. Губскаго, 36 л.; — Г. С. г. Лубенъ, 30 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909. | 907 8427 169 М.
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