Шибарев Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шибарев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12875. ШИБАРЕВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 39 л., Красно-Баковск. у., Глуховск. в., д. Кобылино. Нижегородск. Губсуд. Ст. ст. 113, 116, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 9/ІІ—26.
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