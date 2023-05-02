Гонтаренко Петр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гонтаренко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1995. ГОНТАРЕНКО ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 22л., Одесск. г., Зиновьевск. окр., Ново-Украинск. р., с. Игнатовки. В. Т. 1 кон. корп. Ст. 206, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 20/Х—24.
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