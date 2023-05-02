Ибрагим-Оглы Раджаб-Мешади
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ибрагим-Оглы
- Имя
- Раджаб-Мешади
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46963. ИБРАГИМЪ-ОГЛЫ, РАДЖАБЪ-МЕшади. Мщ. г. Эривани, 27 л.; — М. С. Петровск. мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Мая 904 (Вѣр.).
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