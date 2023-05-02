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Ибрагим-Оглы Раджаб-Мешади

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ибрагим-Оглы
Имя
Раджаб-Мешади
Дата исполнения приговора
04 май 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
46963. ИБРАГИМЪ-ОГЛЫ, РАДЖАБЪ-МЕшади. Мщ. г. Эривани, 27 л.; — М. С. Петровск. мир. отд., Дагестан. обл., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Мая 904 (Вѣр.).

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