Воронцов Даниил Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронцов
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 01 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101493. ВОРОНЦОВЪ, ДАНІИЛЪ ТИХОновъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Климович. у., Забѣлышинск. в., с. Мужичекъ; — Могилев. О. С., 7 Мая 911, 2 п. 1 и 2 ч. 1653 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 1 Іюля 911. | 908 57989 270, 977 и 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. №№ 63274 и 4241. | 903 30844 1654¹ У. | 901 1407 1653 У. | 902 1552 169 М.
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