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Макаров Василий Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Василий
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
18 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8512. МАКАРОВ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ, 16 л., б. г. Екатеринбурга. Н. С. 2 уч. б. г. Екатеринбурга. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 18 мая 923.

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