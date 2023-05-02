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Краснов Никита Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснов
Имя
Никита
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6980. КРАСНОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ, Луганск. у., Еленовск. в., д. Ново-Вергуловки, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 113 ч. 1, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 17 июня 923.

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