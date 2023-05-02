Окунев Константин Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Окунев
- Имя
- Константин
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7177. ОКУНЕВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, 24 л., Александровск. у., Тиребревск. в., д. Сущево. Н. С. 4 уч. Александровск. у. Ст. 180 п. п. «а» и «ж», лиш. сп. 1 г. 3 м. Исп. 26 мая 923.
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