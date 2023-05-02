Русаков Геннадий Арсеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Русаков
- Имя
- Геннадий
- Отчество
- Арсеньевич
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8427. РУСАКОВ ГЕННАДИЙ АРСЕНЬЕВИЧ, 27 л., Сарапульск. у., Воткинск, в. и зав. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 105, 107, 11З, 116, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 ноября 923.
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