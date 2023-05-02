Круликевич Андрей Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Круликевич
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35407. КРУЛИКЕВИЧЪ, АНДРЕЙ ВОЙЦѢХОВЪ (онъ же Круль). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Петрокова, 40 л.; — Петроков. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Нояб. 907. | 903 41009 1655 У. | 902 65442 169 М. | 99 96141 1643 У. | 99 3777 169 М., по сов. съ приг. напеч. въ 98 г. № 70478. | 91 14636 1647 У. | 87 32166 1647 У. | 86 5750 170 М. | 84 21607 169 М.
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