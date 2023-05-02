Романовский Александр Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романовский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 579
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16273. РОМАНОВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Гавриловъ. К. Минск. у., Старосельск. в., д. Дуличей, 22 л., рд. въ г. Двинскѣ;—Г. С. 1 уч. г. Ошмянъ, 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 16 Дек. 908. 22 Янв. 907 г. Вилен. О. С., 1 ч. 1651 У., т. 4 м. | 906 14043 177 М. 17 Марта 905 г. М. С. 6 уч. г. Вильны, за кражу.
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