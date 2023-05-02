Спиридонова Екатерина Сергеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Спиридонова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Сергеевна
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29148. СПИРИДОНОВА, ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, 18 л. Гр. Коломенск. у., Мещеринск. в., д. Заннина; — Н. С. Таганск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Осужд. 27 окт. 920.
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