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Милешин Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Милешин
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
26631. МИЛЕШИН, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 16 л. Гр. Зарайск. у., Трасненск. в.; — Н. С. Казанск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 27 февр. 920.

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