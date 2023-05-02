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Бас Алексей Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бас
Имя
Алексей
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
27 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
45141. БАСЪ, АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Кременецк. у., Алексенецк. в., с. Рыдомля, 38 л.; — М. С. 2 уч. Кременецк. окр., 169, 6 п. 170 и 8 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 27 Мая 905.

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