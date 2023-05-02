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Филонова Мелания Прокофьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филонова
Имя
Мелания
Отчество
Прокофьевна
Дата исполнения приговора
13 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12654. ФИЛОНОВА МЕЛАНИЯ ПРОКОФЬЕВНА, 25 л., б. Царицынск. г., у. и в. Н. С. 4 уч. б. Царицынск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 13/ѴІІІ—24

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