Синельникова Александра Алексеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синельникова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Алексеевна
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9122. СИНЕЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА, 45 л., Холмск. у., Зуевск. в. и с. Н. С. 2 уч. Холмск. у. Ст. 180 п. «б», лиш св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 нояб. 923.
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