Ковалков Степан Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковалков
- Имя
- Степан
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4380. КОВАЛКОВ СТЕПАН ЕФИМОВИЧ, 23 л., Старорусск. у., Подгощск. в., с. Любыни. Новгородск. Губсуд. Ст. ст. 142, 1 ч. 169. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 17/ХІ—24.
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