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Джакабаев Шахмет

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джакабаев
Имя
Шахмет
Дата исполнения приговора
09 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3881. ДЖАКАБАЕВ ШАХМЕТ, 49 л., Акмолинск. у., Конск. в., аула № 3 Н. С. 2 уч. Акмолинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 9 июня 923.

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