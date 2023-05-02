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Коломнина Мария Вакховна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коломнина
Имя
Мария
Отчество
Вакховна
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6268. КОЛОМНИНА МАРИЯ ВАКХОВНА, 19 л., г. Томска, Томск. Губсуд, Ст. ст. 92 и 105, лиш. св. 2 г. 11 м. 5 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 5 июля 923.

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