Трухманова Ирина Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трухманова
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9619. ТРУХМАНОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА, 36 л., Красно-Кутск. к., д. Дьяконовки. Н. С. 8 уч. Немц.-Поволжья. Ст. ст. 88, 140б, 185, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18/Ѵ—26.
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