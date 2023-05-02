Шаталов Петр Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаталов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11929. ШАТАЛОВ, ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ, 32 л. Гр. Змеиногорск. у., Курьинск. в., д. Саввушки; — Н. С. 9 уч. Змеиногорск. у. Пьянство, пр. р. 6 м. Исп. 3 июля 920.
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