Ковалев Никифор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Никифор Тимофеевич

Ковалев Никифор Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковалев
Имя
Никифор
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
01 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4763. КОВАЛЕВ НИКИФОР ТИМОФЕЕВИЧ, 21 г., Рогачевск. у., Срещинск. в., д. Кабановки. Гомельск. Губсуд. Ст. ст. 149, 180 п. «б», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ІІ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close