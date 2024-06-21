Фролов Иван Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140651. ФРОЛОВЪ, ИВАНЪ МОИСЕЕВЪ. К. Новоладожск. у., Усадище-Спасск. в., с. Усадища, 28 л.; — Г. С. г. Новой-Ладоги 14 Окт. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909. | 905 84524 169 М.
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