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Фролов Иван Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Иван
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
Источник
Скан
Оригинальная запись
140651. ФРОЛОВЪ, ИВАНЪ МОИСЕЕВЪ. К. Новоладожск. у., Усадище-Спасск. в., с. Усадища, 28 л.; — Г. С. г. Новой-Ладоги 14 Окт. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909. | 905 84524 169 М.

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