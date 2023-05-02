Решетилов Филипп Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Решетилов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11044. Решетилов Филипп Семенович, 29 л., Харьковск. г., Золочевск. у. и в., хут. Бугаева. Н. С. 9 уч. Грайворонск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 15 дек. 926.
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