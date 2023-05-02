Честухин Михаил Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Честухин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141224. ЧЕСТУХИНЪ, МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Частухинъ). К. Угличск. у., Новоселовск. в., д. Воронова, 21 г.; — СПБ. О. С. 15 Сент. 909, 114, 1647, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Окт. 909. | 908 79306 1655 У. | 907 20945 1655 У. | 18 Мая 907 г. СПБ. Ст. М. С. 45 уч., 172 М. — тюр. 1½ м. | 906 32533 169 М. | 12 Нояб. 905 г. СПБ. Ст. М. С. 6 уч., за кражу — тюр. 3 м.
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