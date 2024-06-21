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Тихонов Федор Тихонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихонов
Имя
Федор
Отчество
Тихонов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
139978. ТИХОНОВЪ, ФЕДОРЪ ТИХОНОВЪ. К. Новоторжск. у., Никольск. в., д. Рюминой, 15 л.; — СПБ. Ст. М. С. 36 уч. 28 Сент. 909, 11, 169 и 172 М. (участ.), подъ отвѣтствен. надз. отца. Исп. 28 Сент. 909.

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