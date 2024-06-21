Тихонов Федор Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139978. ТИХОНОВЪ, ФЕДОРЪ ТИХОНОВЪ. К. Новоторжск. у., Никольск. в., д. Рюминой, 15 л.; — СПБ. Ст. М. С. 36 уч. 28 Сент. 909, 11, 169 и 172 М. (участ.), подъ отвѣтствен. надз. отца. Исп. 28 Сент. 909.
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