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Канзаев Герасим Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Канзаев
Имя
Герасим
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4275. КАН ЗАЕВ ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, 51 г., Саратовск. г., Кузнецк. у., д. -Сучкино. Уральск. Облсуд. Ст. 180, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ІХ—24. 

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