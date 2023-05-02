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Любенец Максим Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любенец
Имя
Максим
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
19 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8394. ЛЮБЕНЕЦ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Ейск. отд., станицы Кущевской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 авг. 923.

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