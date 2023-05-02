Бахтин Михаил Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахтин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129931. бАХТИНЪ, МИХАИЛЪ МАКСИмовъ. К. Балаган. у., Бѣльск. в., с. Нижне-Булайскаго, 29 л., рд. Ишимск. у., въ Ромашевск. в. и с.; — Иркутск. О. С., 134, 135, 149 и 1480 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 4 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.